Panameña Eileen Grench finalista en premio de periodismo en Nueva York

Por Redacción TVMAX



La panameña, Eileen Grench fue finalista para un premio de periodismo escrito, nacional e internacional, para menores de 35 años.

Se trata del premio Livingston Award.

Grench, que ejerce esta profesión en la ciudad de Nueva York desde hace dos años y actualmente labora en el diario online "The City", fue nominada gracias a su serie "Education, Ipads, and Child Welfare in the Age of Covid” (Educación, Ipads y Bienestar Infantil en la Era de Covid) la cual trata de profesores de escuelas de la ciudad de Nueva York que llamaron al Servicio de Protección de Niños para presentar casos contra los padres de niños y niñas que no asistían a clases de educación a distancia, y explica como estos padres, luego que los Servicios de Protección abrieran estos casos, simplemente no podían pagar el internet y/o la el gobierno de la ciudad no les habían mandado Ipads y/o computadoras para que estos niños y niñas pudieran asistir a las clases.

"Para mí es un honor recibir esta nominación en el que es apenas mi segundo año ejerciendo esta profesión", comentó Grench, que compagina su labor como periodista con el entrenamiento de alto rendimiento en la esgrima.

Fuente: Comité Olímpico de Panamá