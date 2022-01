"Quiero quedarme e intentar participar en el Open de Australia", declaró Djokovic en su cuenta de Twitter, después de que un juez ordenara su liberación del centro de retención en el que había sido colocado a su llegada a Melbourne tras la anulación de su visado.

"Estoy concentrado (en el Open de Australia). Estoy feliz y agradecido por el hecho de que el juez haya revocado la anulación de mi visado. Pese a todo lo que ha pasado, quiero quedarme e intentar participar en el Open de Australia. He venido aquí a disputar uno de los más importantes torneos ante espectadores increíbles", escribió.

"Gracias por haber estado a mi lado y de haberme animado a permanecer fuerte", concluyó.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpenI remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037