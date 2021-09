'Nole', que disputará el domingo la final del Abierto de Estados Unidos ante el ruso Daniil Medvedev, lo tiene todo sobre el papel para ser un ídolo de masas: afable, respetuoso, divertido, padre de familia, patriota pero abierto al mundo, inteligente, cultivado, políglota...

Cuesta encontrar razones objetivas para justificar ese cierto desamor del público, que a menudo le regatea aplausos o alienta a sus rivales en la aventura de sorprender al número uno.

¿Es quizás por ser demasiado mecánico? ¿Demasiado previsible? ¿Demasiado defensivo? ¿Sobreactúa mucho quizás? ¿O se le percibe como arrogante? Puede ser, simplemente, que sea demasiado dominante para el resto.

"El hecho es que el 90% de las veces, o más, juego contra mi rival y también contra la cancha", dijo Djokovic el pasado julio en Wimbledon. "Estoy acostumbrado, pero soy humano, tengo emociones y a veces me enfado cuando me provocan".

La raíz de todo ello puede deberse a que el gran público lleva años sintiendo una mayor debilidad por el suizo Roger Federer, siempre al límite con su juego de alto riesgo, y el español Rafa Nadal, cuya generosidad en el esfuerzo llega a conmover.

As requested, the entire 53-shot rally between Novak Djokovic & Alexander Zverev 🍿 pic.twitter.com/nlzW68tw1M