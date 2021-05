Novak Djokovic gana en casa el Torneo de Belgrado

Por AFP



Es el segundo título esta temporada para el número uno del mundo de 34 años, ganador del Abierto de Australia en febrero, y el 83º de su carrera. Tres de esos 83 han sido conseguidos en Belgrado.

El serbio Novak Djokovic conquistó este sábado el Torneo de Belgrado al derrotar en la final al eslovaco Alex Molcan, 255º del mundo, por 6-4 y 6-3.

"Hacía mucho tiempo que no había jugado aquí delante de público", comentó Djokovic, nacido en Belgrado, donde hace poco más de un mes disputó otro torneo, el Abierto de Serbia. Entonces cayó en semifinales, con las gradas vacías por las restricciones contra la pandemia.

"Levantar un trofeo aquí, diez años después, es realmente especial. No podría haber sido mejor antes de Roland Garros", añadió el serbio, cuyo último título en Belgrado fue en 2011.

"Juego bien y me siento bien. He pasado buenos momentos con mi familia", apuntó.

En la final de este sábado, Djokovic se enfrentó a Alex Molcan, que no había ganado nunca un partido en el circuito ATP antes de esta semana y que el viernes había eliminado en semifinales al argentino Federico Delbonis (52º del mundo).

"No he jugado mal, pero me enfrentaba a Djokovic", señaló Molcan. "Hoy lo intenté, pero no fue suficiente", se resignó.

En la primera ronda de Roland Garros, Djokovic se enfrentará al estadounidense Tennys Sandgren. El serbio ganó 18 torneos del Grand Slam en su carrera, dos menos que Rafael Nadal y Roger Federer, que se encuentran en la misma mitad del cuadro que él en el torneo parisino.

El torneo de Belgrado se disputó en tierra batida y repartió 625.000 dólares en premios.