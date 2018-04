Nadal y la oportunidad de lograr la 'Undécima' en Montecarlo

Alejado de las pistas durante dos meses, la 'bestia del polvo de ladrillo' completó un regreso perfecto el pasado fin de semana en su superficie favorita, en los cuartos de final de la Copa Davis contra Alemania en la plaza de toros de Valencia.

Primero pasó por encima del veterano Philipp Kolhschreiber (6-2, 6-2, 6-3) y luego aplastó a uno de los hombres llamados a sucederle, Alexander Zverev (6-1, 6-4, 6-4).

A tal punto que su mentor y ya antiguo entrenador, Toni Nadal, dijo estar "un poco sorprendido" por el nivel de juego del número 1 mundial.

"Esto es un augurio para un muy buen año sobre tierra batida", añadió el hombre que ayudó a construir el mito.

Nadal, por su parte, también se mostró optimista este domingo: "Siento que juego bien, he tenido buenas jornadas de entrenamiento aquí, con buenos sets. Siempre me he sentido bien aquí, para ser honesto, me entreno y no pienso en si la lesión volverá o no".

AFP.