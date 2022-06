Con este título y el del Abierto de Australia conquistado a comienzos de febrero, Nadal aumenta también a 22 su récord de victorias en torneos del Grand Slam, dos más que sus dos grandes rivales, Novak Djokovic y Roger Federer.

Precisamente, Nadal sucede en el palmarés de Roland Garros a Djokovic, que el año pasado se impuso en la final al griego Stefanos Tsitsipas, después de eliminar a Nadal en semifinales.

En el palmarés histórico del torneo parisino en la 'era Open' (desde 1968), Nadal sigue aumentando distancias con respecto al segundo, el extenista sueco Björn Borg, que sumó seis títulos entre 1974 y 1981.

"Volver a ser competitivo una vez más, después de lo que he pasado es increíble. No sé que pasará en el futuro, pero continuaré luchando para seguir el mayor tiempo posible", dijo Nadal tras ganar su 14º Roland Garros.

It never gets old 🏆#RolandGarros | @RafaelNadalpic.twitter.com/QrMdgRSq06