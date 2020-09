Nadal comienza la conquista de su 13 Roland Garros

El número 2 del mundo se mediría en unos hipotéticos cuartos de final contra el alemán Alexander Zverev, mientras que no se podrá repetir la final de las dos últimas ediciones, ya que el austríaco Dominic Thiem se cruzaría con el español en semifinales.

Antes, Nadal podría medirse con el veterano italiano Fabio Fognini en cuarta ronda.

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, comenzará el torneo, en el que pretende levantar su segunda Copa de los Mosqueteros, ante el sueco Mikael Ymer, de 22 años y 77 del mundo, antes de afrontar en unos hipotéticos octavos al ruso Karen Khachanov, en cuartos al italiano Matteo Berrettini y en semifinales al ruso Daniil Medvedev.

El camino de Thiem, ganador del Abierto de Estados Unidos y finalista de las dos últimas ediciones en París, comenzará contra croata Marin Cilic, que ganó en Nueva York en 2014 pero que ahora, con 31 años, ocupa el puesto 40 del ránking.

