Nadal supera con autoridad la primera ronda de Roland Garros

"Estoy muy contento de estar aquí en la Philippe Chatrier. Es un año muy difícil para todo el mundo, espero que el año que viene la situación cambie. Espero que el año que viene el público vuelva", señaló Nadal en francés nada más terminar el duelo ante Gerasimov (83º ATP).

En segunda ronda jugará con el estadounidense Mackenzie McDonald (236º), vencedor del canadiense Steven Diez (4-6, 6-3, 6-3 y 6-4) este lunes.

"Las condiciones son muy complicadas, para mí este año es especial, como para todos. Es un buen comienzo, estoy en la segunda ronda, ahora a volver al hotel, tomar un buen desayuno y a preparar el segundo", añadió.

The more things change, the more they stay the same...@RafaelNadal eases into the second round 6-4 6-4 6-2 over Gerasimov.#RolandGarrospic.twitter.com/W7IGV7Z8em