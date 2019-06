Nadal derrota a Federer y jugará su duodécima final en Roland Garros

En la gran final del domingo, Nadal se enfrentará al número uno mundial serbio Novak Djokovic o al austríaco Dominic Thiem, cuarto del ránking ATP y que perdió la final del año pasado en París ante el mallorquín.

22 not out!@RafaelNadal secures a 6-3 6-4 6-2 win over rival Federer, and his 22nd match win in a row at Roland-Garros…🎾 https://t.co/nKZ3xJ2F6o#RG19pic.twitter.com/zIMYOPkEWN