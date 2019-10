Nadal y un Djokovic enfermo superan su estreno en París-Bercy

Djokovic, número uno mundial, lo hizo con susto incluido. Tuvo que salvar dos bolas de set en la primera manga para poder deshacerse por 7-6 (7/2) y 6-4 del francés Corentin Moutet, de 20 años y 97º del ránking ATP.

El tenista de Belgrado de 32 años, subcampeón el año pasado en París-Bercy, se medirá en la siguiente etapa, los octavos de final, al británico Kyle Edmund (75º), que sorprendió al argentino Diego Schwartzman (15º), reciente finalista en Viena, por 7-5 y 6-3.

Djokovic compareció después de su victoria ante la prensa, con la voz tomada y admitiendo que está resfriado.

"Estos últimos días he pillado algo. No me sentía con mi mejor forma", explicó, precisando que "para nada" se planteó declararse baja por este problema de salud, aunque siente que esa debilidad le frenó por momentos, "sobre todo en el primer set".

Justo después de la victoria de Djokovic llegó el turno de la primera presencia de Nadal este año en París-Bercy.

El mallorquín, número dos mundial y que tiene seguro pasar el lunes a la primera posición mundial en la siguiente clasificación ATP, se impuso en dos mangas a otro francés, Adrian Mannarino (43º), por 7-5 y 6-4.

Nadal se reencontró con este partido con la competición oficial, más de mes y medio después de su título en el Abierto de Estados Unidos.

Si consigue el domingo su primer título en París-Bercy, Nadal se aseguraría matemáticamente acabar 2019 como primero del mundo.

En la siguiente ronda, Nadal jugará contra un viejo conocido, el suizo Stan Wawrinka (16º), que venció 7-6 (7/3) y 7-6 (7/5) al croata Marin Cilic (24º).

Por su parte, el también español Roberto Bautista, décimo del mundo, se había despedido de sus ya de por sí escasas opciones de participar en el Masters de final de temporada de Londres, al perder este miércoles con el australiano Alex de Miñaur (18º) en segunda ronda.

Bautista perdió un igualado duelo en el que los dos sets disputados cayeron del lado australiano en el tie break, y se queda así sin la posibilidad, salvo que como reserva le favorezcan las circunstancias, de estar por primera vez en su carrera en el Masters.

No obstante, Bautista cierra un año exitoso con 40 victorias y 21 derrotas, y el título en el Torneo de Doha.

Horas antes, el chileno Christian Garín, 42º de la ATP, sorprendió al estadounidense John Isner (17º), 7-6 (7/5) y 7-6 (7/4), en la segunda ronda del Masters 1000 parisino. Su rival en octavos será el francés Jeremy Chardy.

Además, Fabio Fognini, 12º jugador mundial, fue eliminado por el canadiense Denis Shapovalov (28º); 3-6, 6-3 y 6-3, perdiendo asimismo cualquier esperanza de clasificarse para el Masters de Londres.

El italiano de 32 años, que este curso ganó en Montecarlo, era el 12º de la Race y en París conservaba alguna opción de situarse entre los ocho primeros y lograr su billete para Londres.

Dos plazas están todavía en juego en París. Ya están clasificados Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem y Stefanos Tsitsipas.

Los mejores situados para lograrlas son el alemán Alexander Zverev, actual séptimo de la Race, y el italiano Matteo Berrettini, octavo, que juega este miércoles con el francés Jo-Wilfried Tsonga.

En los otros partidos del día el griego Tsitsipas (GRE/N.7) se mostró contundente ante el estadounidense Taylor Fritz, 7-6 (7/3) y 6-3, mientras que Thiem (N.5) salió airoso de una dura batalla ante el canadiense Milos Raonic; 7-6 (7/5), 5-7 y 6-4.

El Masters 1000 de París se disputa sobre superficie dura y reparte 5.200.000 euros en premios.