Nadal y Djokovic pasan a cuartos en París-Bercy, Zverev eliminado

Relacionados Djokovic gana a Edmund y jugará en cuartos de París contra Tsitsipas

Zverev, que desde el miércoles tiene asegurado un billete para el Masters de final de temporada en Londres, se estrelló por 6-2, 5-7 y 6-2 ante el canadiense Denis Shapovalov (28º), que jugará en cuartos contra el francés Gael Monfils (13º), que venció 4-6, 6-4 y 6-1 al moldavo Radu Albot.

Monfils se quedará con el último billete en liza para el Masters el viernes si vence a Shapovalov. Si pierde, esa última plaza será para el italiano Matteo Berrettini, eliminado en Bercy el miércoles.

Nadal tenía como rival un viejo conocido, el suizo Stan Wawrinka (16º), al que superó sin grandes complicaciones, por 6-4 y 6-4 en menos de hora y media de partido.

El tenista mallorquín, que regresa al circuito oficial esta semana tras un parón después de ganar en septiembre el Abierto de Estados Unidos, da un paso más para saldar una de sus asignaturas pendientes: nunca antes pudo proclamarse campeón en Bercy, un torneo que se disputa precisamente en París, la ciudad donde ha construido gran parte de su leyenda con sus doce títulos en Roland Garros.

En los cuartos de final, Nadal se medirá al francés Jo-Wilfried Tsonga (35º), que venció al alemán Jan-Lennard Struff (36º) por 2-6, 6-4 y 7-6 (8/6).

"Voy a enfrentarme a un hombre que está jugando bien. Necesito hacer muchas cosas bien en ese partido, espero estar preparado", dijo Nadal ante la perspectiva de ese duelo ante Tsonga.

Por su parte, Djokovic, que el miércoles arrancó en Bercy con más problemas de los esperados ante el joven francés Corentin Moutet, también tuvo un primer set complicado en estos octavos de final, ante el británico Kyle Edmund (75º), al que derrotó por 7-6 (9/7) y 6-1.

"Me he sentido mejor, con más energía. He estado más alerta, con más fuerza y con más velocidad", confirmó Djokovic, que el miércoles había explicado que se sentía debilitado y ligeramente enfermo.

Edmund había sido el verdugo el miércoles del argentino Diego Schwartzman.

Djokovic jugará en cuartos contra el griego Stefanos Tsitsipas (7º), que derrotó al australiano Alex De Miñaur (18º) por 6-3 y 6-4.

De Miñaur quedó así sin opciones de poder clasificarse al Masters de Londres.

Garín, adelante

En el resto de partidos destacó la victoria del chileno Christian Garín (42º) ante el local Jérémy Chardy (65º), que dispuso de tres bolas de partido antes de que el jugador sudamericano le derrotara por 6-7 (4/7), 6-4 y 7-6 (8/6).

De esta forma Garín, de 23 años, jugará por primera vez los cuartos de un Masters 1000, frente al búlgaro Grigor Dimitrov (27º), que superó al austriaco Dominic Thiem (5º), 6-3 y 6-2.

En el tercer set Chardy se situó 6-3 en el tie break, pero Garín firmó cinco puntos consecutivos para ganar tras un poco más de 2 horas y 20 minutos de juego.

Antes, el francés había estado a dos puntos de la victoria cuando su rival sirvió para seguir en el partido, con 5-4 desfavorable para el chileno.

Chardy pagó en los momentos decisivos la fatiga, tras avanzar al cuadro principal en la clasificación y batir en la segunda ronda al ruso Daniil Medvedev (4-6, 6-2, 6-4), número 4 mundial y sensación del circuito con sus seis finales consecutivas antes de París.

El Masters 1000 de París se disputa sobre superficie dura y reparte 5.200.000 euros en premios.