Nadal estrena el techo de la Chatrier exhibiendo recursos ante Travaglia

"Creo que hoy he jugado mi mejor partido de esta edición. Estoy muy contento de la victoria y espero continuar así", dijo Nadal a pie de pista, antes de señalar que no tenía "inspiración" para seguir hablando en francés.

El español, ganador en 12 ocasiones en París, continuará su camino en octavos frente al estadounidense Sebastian Korda, hijo del finalista de Roland Garros en 1992 Petr Korda, una promesa de 20 años que ocupa el 212º y que procede de la clasificación.

Próximo reto, Korda 'Junior'

"Es un chico muy joven, con mucha potencia, tiene un gran futuro, pero espero que todavía no... Tiene energía y muchos ingredientes para ser una estrella de este deporte, estoy preparado para una buena batalla", dijo Nadal.

"Es mi mayor ídolo. Todo lo que hace es perfecto. Incluso he llamado a mi gato como él. Eso explica cuánto lo quiero", le devolvió el estadounidense.

Korda 'Junior', que este viernes apeó en tres sets al español Pedro Martínez (6-4, 6-3 y 6-1), se convirtió en el primer tenista fuera de los 200 primeros que juega los octavos en París desde que lo hiciera en 2002 el francés Arnaud di Pasquale. Horas después el récord se lo 'robó' el francés Hugo Gaston, también de 20 años y 239º mundial, que eliminó a Stan Wawrinka (17º).

"Creo que Nadal ha perdido dos partidos aquí en Roland Garros, el chico (Korda) será muy bueno, pero será muy difícil que eso suceda", señaló Martínez, de 23 años, cuando le preguntaron por sus posibilidades de éxito ante la leyenda española.

Nadal, quien llegó al grande francés con únicamente tres partidos en las piernas en los últimos seis meses, continuó su puesta a punto con un rival que mostró recursos interesantes, pero insuficientes para rasgar al rey del polvo de ladrillo.

Sin conceder bolas de rotura

El español no cedió ni siquiera una bola de rotura y aprovechó seis de las siete que tuvo.

Había curiosidad por ver cómo se adaptaba Nadal a jugar bajo techo en Roland Garros tras tres lustros brillando a cielo descubierto, incluidas las dos primeras ronda de esta edición. La organización había insistido que la cubierta tenía zonas abiertas para reproducir en la medida de lo posible las condiciones normales.

Nadal, cuyo tenis no fluye de la misma manera en 'indoor', le dio la razón con un juego dinámico, sólido al saque, consistente en los intercambios, afilado con la derecha y añadiendo pimienta en forma de voleas y alguna dejada.

"Es una pista muy grande, el techo está muy arriba, no es comparable a una 'indoor' real. Es diferente, entra un poco de aire por los lados. Las sensaciones fueron buenas, hacía frío pero no era dramático y no había viento", explicó Nadal sobre su 'bautismo'.

Ante este 'cocktail', Travaglia, de 28 años y que vive los mejores días de su carrera, poco tuvo que ofrecer, para despedirse en 1 hora y 35 minutos.

"Jugó muy bien en Roma y aquí, eliminando a Pablo Andújar y Kei Nishikori, yo he dado un paso adelante en muchos aspectos. El resultado fue abultado pero el partido diferente", explicó el español.