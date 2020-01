Nadal y Bautista eliminan a Uruguay en la ATP Cup y Serbia pasa a cuartos

El tenista español Rafael Nadal, número 1 del mundo, afiló su servicio y arrasó este lunes al uruguayo Pablo Cuevas por 6-2, 6-1, lo que daba a España la victoria sobre Uruguay, su segunda en esta competición.

El ganador de 19 Grand Slams firmó 26 golpes ganadores y 7 saques directos contra el N.45 del ranking ATP, claves para que España sumara su segundo triunfo del día, después de que Roberto Bautista, N.10, venciera a Franco Roncadelli por 6-1, 6-2.

El miércoles España se enfrentará a Japón sabiendo que si gana se clasificará a las eliminatorias de la ATP Cup que tendrán lugar en Sídney, mientras que si pierde tendrá que esperar a otros resultados para saber si sigue con vida en el torneo.

"Jugué mejor que el otro día y es una victoria muy positiva contra un rival al que tengo mucho respeto", declaró Nadal.

"Si no hay problemas físicos, no hay tiempo para perder las buenas sensaciones con las que terminé el año pasado. (...) Personalmente estoy feliz por mi manera de jugar el primer partido y hoy también, que he estado serio y con bastante buen nivel tenístico", añadió Nadal.

Feliciano López y Pablo Carreño le dieron a España el 3-0 ante los charrúas tras imponerse 6-1, 3-6 y 10-3 a Ariel Behar y Juan Martín Fumeaux en el encuentro de dobles.

Serbia a cuartos

De su lado, la Serbia de Novak Djokovic se unió a Australia en los cuartos de final de la ATP Cup al vencer 2-1 este lunes a Francia.

En la sauna de Brisbane, 'Nole' clasificó a los suyos a la siguiente ronda al barrer 6-3 y 6-2 a Gaël Monfils en individuales y al imponerse junto a Viktor Troicki a la pareja Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin en dobles (6-3, 6-7, 10/3).

Antes, Benoit Paire había dado buena cuenta de Dusan Lajovic por 6-2, 6-7 (6/7), 6-4, obligando a la remontada balcánica.

Pese a las "peores condiciones de humedad experimentadas en (su) carrera" y unos masajes en el codo derecho en el enfrentamiento de dobles, 'Djoker' no falló.

Aparte de España y Serbia, este lunes ganaron Japón, Croacia, Sudáfrica y Austria.

El combinado centroeuropeo superó a Argentina en dos reñidos partidos. El número cuatro del mundo, Dominic Thiem, pudo en Sídney con el resistente Diego Schwartzman con un 6-3, 7-6 (7/3), poco después de que Dennis Novak remontara ante Guido Pella (N.25) y celebrara su triunfo por 0-6, 6-4 y 6-4.

La victoria sobre los argentinos permite a Austria seguir viva en la llave E, después de caer en su primer enfrentamiento ante Croacia.

Los croatas festejaron este lunes al superar por 2-1 a Polonia, su segundo triunfo en lo que va de campeonato, pese a la derrota inicial de Borna Coric contra Hubert Hurkacz.

Sudáfrica, de su lado, aplastó a Chile por 3-0. En los partidos individuales, Lloyd Harris (6-4, 6-4) y Kevin Anderson (6-0, 6-3) no dieron opción a Nicolás Jarry y Christian Garín respectivamente.