Harvey, de 22 años, contó el miércoles en su cuenta de Instagram que fue drogada en la última noche de la competición, a finales de junio.

En un comunicado transmitido a la AFP, la FINA dijo estar "profundamente preocupada" por el "bienestar" de la nadadora y afirmó estar en contacto con la Federación Canadiense de Natación y con el Comité de Organización húngaro.

"Se ha nombrado un agente independiente, que está investigando. La FINA suministrará informaciones actualizadas en el momento adecuado", precisa la instancia, que recuerda que aprobó en 2021 medidas destinadas a proteger a los nadadores.

Mary Sophie Harvey afirma que se despertó "completamente perdida" en la mañana siguiente a la última noche del Mundial, con "decenas de hematomas" en el cuerpo.

Canada Olympian Mary-Sophie Harvey speaking to media in minutes.She says she was drugged on final day of swimming worlds and suffered rib sprain and concussion. Says a 4-to-6 hour window where she has no recollection of what happened.Background: https://t.co/jedqRTNcuf