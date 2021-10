Para esta edición el "hip hop" y el "rap" serán los ritmos que sonarán en ese gran evento, los artistas serán: Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige.

Esta es la primera vez en la historia que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl elige a cinco artistas galardonados para actuar juntos en el escenario.

"Estoy sumamente emocionado de compartir escenario con mis amigos del #PepsiHalftime Show", dijo Dr. Dre en Twitter.

"Esto introducirá la próxima saga de mi carrera - Mayor y mejor que nunca", dijo el ganador de siete premios Grammy.

El Super Bowl regresa a Los Ángeles por primera vez desde 1993, en el tercer año de colaboración entre la NFL, Pepsi y Roc Nation.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI#PepsiHalftime show. 🎤 @drdre@SnoopDogg@Eminem@maryjblige@kendricklamar@pepsi@RocNation@NBCSportspic.twitter.com/THypGkS2si