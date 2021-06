Mucha acción deportiva este fin de semana

Copa América 2021

En la acción de la Copa América, siguen sus partidos en fase de grupo y que pueden disfrutar por nuestra pantalla de TVMAX.

Eurocopa 2021

Mientras que en el viejo continente, se disputa la Eurocopa donde las acciones para este fin de semana serán para mantenerse al tanto.

Panameños en el extranjero.

Édgar Yoel Bárcenas jugador del Girona FC está aun paso de ascender con el club catalán, este domingo 20 de junio desde las 2:00 pm jugarán contra el Rayo Vallecano en la final de vuelta para definir quién asciende a LaLiga Santander.

Girona tiene una ligera ventaja al ganar en la ida 2-1. Bárcenas ya se encuentra en España luego de jugar el partido de eliminatoria mundialista de Concacaf con Panamá ante Curazao.

Béisbol de las Grandes Ligas (MLB)

En la MLB continúa la acción, en especial con los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.

Los Yankees inician este viernes una interesante serie contra los Atléticos de Oakland, mientras que los Medias Rojas de Boston con los Reales de Kansas City.

