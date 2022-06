Mollie O'Callaghan campeona del mundo en los 100 metros libres de natación

A sus 18 años, O'Callaghan conquistó su segundo título en Hungría después de la prueba de relevos 4x100 metros el sábado. Se trata pues de su primer título mundial individual.

A sus 18 años y 82 días, es la más joven ganadora de los 100 metros nado libre en un campeonato del mundo desde 1991, con el título de la estadounidense Nicole Haislett, quien contaba entonces con 18 años y 22 días.

La nadadora australiana, gracias a su crono de 52 segundos 67 centésimas, superó a la plusmasquista mundial sueca Sarah Sjostrom (52.80) y a la estadounidense Torri Huske, campeona en los 100 metros mariposa el pasado domingo.

El título de Mollie O'Callaghan es el tercero para Australia, la 9ª medalla en total del país oceánico.

🇦🇺Mollie O'Callaghan is the new World Champion at the 100m Freestyle event! #FINABudapest2022pic.twitter.com/wMfpO1cGJ7