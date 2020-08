Las 500 Millas de Indianápolis dan marcha atrás y no permitirán aficionados

"Es con gran pesar que anunciamos que la 104ª Edición de de Indianápolis 500 se llevará a cabo el 23 de agosto sin aficionados", dijeron los organizadores en un comunicado. "Esta dura decisión se tomó después de una cuidadosa consideración y una amplia consulta con los líderes del estado y la ciudad".

En un primer momento, los organizadores esperaban cubrir hasta un 50% del aforo del gigantesco circuito Indianapolis Motor Speedway.

Dos semanas atrás, el aforo fue limitado al 25% después de la publicación de un manual con las medidas de prevención requeridas frente a la pandemia. Ese plan hubiera permitido la entrada de unos 80.000 aficionados y sería la mayor concentración de aficionados en un evento deportivo en Estados Unidos desde la irrupción de la pandemia.

"Tan dedicados como estábamos a correr la carrera este año con el 25% de asistencia en nuestra gran instalación al aire libre, incluso con las significativas y cuidadosas precauciones implementadas por la ciudad y el estado, las tendencias de COVID-19 en el condado de Marion e Indiana han empeorado", explicó la organización este martes.

