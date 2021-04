McIlroy golpea a su padre con una pelota en un arranque de pesadilla en el Masters

El ex número uno mundial, que acababa de cometer dos bogeys seguidos en el quinto y sexto hoyos, lanzó fuera de posición entre dos árboles. Su tiro salió desviado hacia la derecha y alcanzó a su padre, Gerry, cuando caminaba hacia el green.

Gerry McIlroy now has a bruised leg courtesy of his son... pic.twitter.com/Ns9oqanGaC😂https://t.co/Ns9oqanGaC