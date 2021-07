FÓRMULA 1 Max Verstappen consigue su tercer triunfo al hilo en la Fórmula 1

En la clasificación del Mundial pone 32 puntos de por medio con el británico Lewis Hamilton (Mercedes), 4º este domingo por detrás del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y del británico Lando Norris (McLaren).

"El coche era irreal, es un trabajo excelente de todo el equipo alcanzar este nivel. Estas dos semanas fueron increíbles", celebró Verstappen, quien venía de ganar con facilidad el GP de Estiria en el mismo trazado hace siete días y que también se llevó el triunfo en el GP de Francia el 20 de junio.

Es cierto que quedan 14 carreras por disputarse. Pero la distancia tomada por Red Bull y su estrella es importante. Tanto matemáticamente como en términos de rendimiento frente un Mercedes que no encuentra la solución.

The undisputed master of the Red Bull Ring 👌Win number 14 for @Max33Verstappen!#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/CwRmAOybsm