Max Verstappen gana el Gran Premio de Alemania

Hamilton tuvo un día de pesadilla, con una salida de pista, un trompo y una penalización de cinco segundos por una entrada no reglamentaria en los 'boxes'.

En segundo lugar de la carrera quedó el local Sebastian Vettel (Ferrari), que había comenzado último en la parrilla, y tercero fue el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso).

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tuvieron que abandonar por salidas de pista.

En clasificación de pilotos, Hamilton sigue líder con 39 puntos de ventaja sobre Bottas. Verstappen, tercero, se aproxima a 61 puntos del liderato y Vettel, cuarto, a 82.

"Mercedes sigue muy por delante en el campeonato y sigue siendo el equipo dominante. Fue una jornada complicada y era fácil hacer errores. Para estar a su nivel todavía tenemos trabajo", apuntó Verstappen.

Para Verstappen es su segunda victoria de la temporada, después de la lograda en Austria a finales de junio.

What a moment for @Max33Verstappen 👀Winner of an unforgettable #GermanGP 👏#F1 🇩🇪 pic.twitter.com/GmPE45Mqkv