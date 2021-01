Mariscal Rodgers dice que no tiene motivos para dejar a los Packers en la NFL

Por AFP



El mariscal de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, restó este martes importancia a sus dichos sobre un futuro "incierto" tras la derrota contra los Tampa Bay Buccaneers, en la final de la Conferencia Nacional de la NFL, y aseguró que no ve razones que lo alejen del equipo la próxima temporada.

Rodgers provocó una catarata de especulaciones sobre su futuro tras la derrota del domingo por 31-26, ante los Tampa Bay Buccaneers liderados por Tom Brady, al declarar a los periodistas que su futuro como el de sus compañeros era "incierto".

La respuesta del director ejecutivo de los Packers, Mark Murphy, no se hizo esperar. El lunes por la noche, en una entrevista al programa de radio WNFL de Wisconsin, el directivo dijo que esperaba que su mariscal de 37 años regresara para disputar la próxima temporada con el equipo.

"No somos idiotas", dijo Murphy al programa. "Aaron Rodgers volverá, es nuestro líder".

Y este martes, Rodgers volvió al ruedo de las declaraciones, pero con un tono más conciliador.

El mariscal aseguró que sus comentarios fueron mal interpretados.

"Creo que fue más bien darme cuenta de que, en última instancia, mi futuro no está bajo mi control, lo que me golpeó en el momento", dijo el as de los Packers en entrevista a un medio local.

"Obviamente, después de la temporada que tuve, y potencialmente ganar el MVP (Jugador Más Valioso) y que tuvimos otra buena racha, no creo que haya alguna razón para no volver".

Rodgers, que figura como favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la NFL de esta temporada, se mostró muy afectado tras la amarga derrota ante el equipo de Tom Brady y advirtió que habían "muchas incógnitas en estos momentos. Voy a tener que tomarme un tiempo para estar seguro y aclarar mi mente y ver qué está pasando con todo".

Mientras tanto, el predecesor de Rodgers, el mariscal leyenda de los Packers, Brett Favre, minimizó las posibilidades de que el estelar quarterback se fuera.

En una entrevista con SiriusXM NFL Radio, Favre dijo que esperaba que Rodgers defienda a Green Bay la próxima temporada.

"Mira, no hay forma de que los Packers hagan algo que ponga en peligro la pérdida de Aaron, a menos que Aaron simplemente elija retirarse, lo cual me sorprendería", subrayó Favre.