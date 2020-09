Mahomes vuelve a batir a Jackson en triunfo de los Chiefs de football americano

Es la tercera victoria de Mahomes, el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2018, en tres enfrentamientos que ha sostenido con Jackson, su sucesor en el premio en 2019.

Mahomes, que a sus 25 años también suma el MVP de la última Super Bowl, completó 31 de sus 42 pases para 385 yardas y cuatro touchdowns, y él mismo anotó otro touchdown por tierra para que los Chiefs sumaran su tercera victoria consecutiva en el arranque de la campaña y se confirmaran como favoritos a revalidar el título.

De su lado, Lamar Jackson, de 23 años, completó 15 de sus 28 pases para solo 97 yardas y un touchdown, pero no pudo evitar que los Ravens vieran rota su racha de 14 victorias en fase regular.

Las 97 yardas de Jackson son su cifra más baja en más de dos docenas de partidos como titular en la NFL.

