El jinete panameño Luis Sáez ganó el Gallorette Stakes G3 montando a Mean Mary

De esta manera, la castaña que entrena H. Graham Motion rompe con un par de derrotas consecutivas, que sufriera luego de una estupenda seguidilla de 4 triunfos, incluyendo tres pruebas de grado, a saber, La Prevoyante S. (G3, $200,000) en enero del año pasado, el Orchid S. (G3, $100,000) en marzo, y el New York S. (G2, $250,000) en junio.

It's #MeanMary with the easiest of wins in the Gallorette (G3) off the long layoff with @luissaezpty up for @GrahamMotion. Catch the #TwinSpiresReplay 👇 pic.twitter.com/jsXGNKSfR1