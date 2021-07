HÍPICA El jinete panameño Luis Sáez, montando a Essential Quality, ganó en Saratoga

Esta carrera ganada por el panameño Luis Sáez, otorgaba premio de 600 mil dólares. El Jim Dandy Stakes grado 2, sirve como antesala para el Travers Stakes grado 1 que paga 1.25 millones de dólares y que se correrá el próximo 28 de agosto.

Essential Quality does the business in the Grade 2 Jim Dandy for @luissaezpty and @bradcoxracing! @TheNYRApic.twitter.com/Bkr2OIGJOq