La Liga de Diamante pierde una reunión en 2021

La reunión de Gateshead, que no pudo tener lugar este año, desaparece, dejando solo una cita en el Reino Unido, en Londres el 13 de julio, la última competición de envergadura antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados un año a 2021 (23 de julio-8 de agosto).

Las trece primeras competiciones, siendo la primera en Rabat (Marruecos) el 23 de mayo, permitirán a los atletas clasificarse para la final disputada en dos días en Zúrich, en Suiza, el 8 y el 9 septiembre.

The #DiamondLeague today releases a provisional calendar for the 2021 season, which will see a return to a full schedule of 14 meetings culminating in a winner-takes-all season finale in Zürich. For dates and more information, click below 👇https://t.co/epKzcaphUKpic.twitter.com/irJDd57J5J