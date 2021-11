Knicks Go, guiado por el jinete Joel Rosario, brindó al entrenador Brad Cox su primera victoria en esta carrera de 1 1/4 de milla (2 km) con un tiempo de 1:59,57.

"Es un caballo tremendo. Un campeón ahora", dijo Cox. "Estoy muy orgulloso de su rendimiento. Muy orgulloso de lo que ha hecho nuestro equipo".

El caballo Medina Spirit del polémico entrenador Bob Baffert, cuya victoria en el pasado Derby de Kentucky sigue siendo investigada tras dar positivo por sustancias prohibidas, terminó en segundo lugar de la carrera.

La tercera posición fue para otro ejemplar de Brad Cox, Essential Quality, el campeón de la pasada edición de Belmont Stakes.

El triunfo de Knicks Go no estuvo en cuestión desde que tomó la delantera al inicio de la carrera.

"No me puse nervioso", dijo Lee Jin-woo, del grupo propietario Korea Racing Authority, a través de un traductor. "Sabía que a Knicks Go le gusta la pista rápida".

Por su parte, el ejemplar Yibir, del entrenador Charlie Appleby y el jinete William Buick, se impuso en la Copa Breeders Turf, con un premio de cuatro millones de dólares.

La Copa Breeders es la reunión anual de los principales criadores de caballos de pura sangre de Estados Unidos y este sábado repartió premios por 21 millones de dólares.