King SheMc llevará la lucha libre panameña a Colombia por una noche

El enmascarado panameño tendrá como rival a JC Navarro y, aunque reconoció que conoce poco de él, confía en que saldrá del territorio colombiano con la victoria.

"Sé que es un luchador puertorriqueño que radica en Estados Unidos", precisó King SheMc sobre su oponente. "Lo poco que sé de él es que tuvo una lucha con Cha Cha Charlie que fue la mejor de la noche", agregó.

Al ser el único panameño en esa cartelera, el denominado Número 1 de la lucha libre siente que debe dejar el nombre de Panamá en alto en ese compromiso internacional.

"No es que sea egocéntrico y que me falte humildad, siento que tengo un nivel bastante alto", aseguró. "No lo veo como un reto y probablemente venga a Panamá airoso".

King SheMc explicó que la oportunidad se dio por la gestión de Tommy, quien es su agente internacional y actualmente es el gerente de la Global Wrestling Evolution.

Aunque la velada en Colombia estaba programada para noviembre, se aplazó hasta el sábado venidero, una fecha que coincide con la presentación del evento La Última Cena de la GWE.

"Rechacé la Última Cena, siento que aquí no me tienen como el número uno, sino como el número dos", indicó.

King SheMc manifestó que podría tener dos o tres compromisos en Suramérica para el año 2020 y existe la posibilidad de que viaje a Norteamérica para mostrar sus habilidades en el ring.

Sobre Hugo Savinovich

Para King SheMc contar con el comentarista y productor de lucha libre, Hugo Savinovich, en la GWE es positivo ya que abrirá muchas oportunidades a los luchadores de esa empresa.

"Es súper importante porque él (Hugo Savinovich) fue quien llevó a PJD (Panama Jack Daniels) al extranjero y PJD fue mi primer maestro. Indirectamente influyó en la creación de King SheMc", expresó. "Probablemente sea el luchador que elijan para ir al extranjero. Eso te motiva a meter más empeño al entrenamiento y llegar a un nivel más alto", añadió.