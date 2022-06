Tras no ser elegido entre los mejores 58 prospectos de la clase 2022, el talentoso guardia panameño recibió un contrato como agente libre por los Milwakee Bucks.

"Todavía no sabemos qué tipo de contrato le están firmando los Bucks, pero lo más probable es que sea un acuerdo del Anexo 10 para el campo de entrenamiento o un contrato bidireccional", escribió Van Fayaz en el sitio brewhoop.com.

Por su parte Iverson posteó el post de Shams Charania y escribió: "Plan de Dios".

Mississippi State's Iverson Molinar of Panama has agreed to a free-agent deal with the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic@Stadium.