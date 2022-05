Por TV MAX



Jordan Poole ha dado un paso adelante esta temporada con Golden State Warriors hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de su equipo y una amenaza tanto en la ofensiva como defensiva.

Es capaz de alternar indistintamente el rol de titular y suplemente según requirieron las circunstancias y que, pese a algún altibajo, ha sido clave en la Fase Regular de Golden State Warriors. En un curso donde las ausencias de Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson han sido constantes, el ex de Michigan se ha mantenido como el gran seguro de Steve Kerr.

Algo que se ha prolongado también a los Playoffs en donde Poole ha rendido muy por encima de lo que cabría esperar para un debutante en esta instancia de la competición. Después de destrozar a Denver Nuggets en Primera Ronda con 21,0 puntos y un 48,4% de acierto en triples le ha llegado el turno a Memphis Grizzlies, contra quienes ha firmado sus mejores actuaciones en esta postemporada.

Una manera de comprender el sorprendente impacto de Poole en esta serie es el contraste entre su presencia o no en cancha. Cuando el escolta ha estado sobre el parqué ha acumulado un +19,8 de net rating en 102 minutos, notablemente mejor que Klay Thompson, +4,1 en 107 minutos; Stephen Curry, +0 en 111; y Draymond Green, +6,0 en 75. La cuestión de relevancia ha sido cuando no ha estado en cancha, momento en el que su huella ha sido más evidente. En los 42 minutos que no ha jugado los Warriors han tenido un -17,5 de net rating el peor dato de todo el equipo.

30 points for Steph27 points for Jordan21 points for KlayPRESS PLAY ▶️ pic.twitter.com/fbmkEOHJGN — Golden State Warriors (@warriors) May 8, 2022

Un acierto de otro mundo

En gran medida sus números en estadísticas avanzadas se debe a que en ataque ha estado muy por encima de la media. Aunque atrás ha sido el objetivo principal de Ja Morant en acciones de cambio, en el otro costado no ha tenido rival. Contra De'Anthony Melton, su principal emparejamiento, ha sumado un 6 de 12 en tiros de campo, seguido de Ja Morant al que le ha endosado 8 de 10 intentos y Tyus Jones con un 5 de 7.

En definitiva, Poole ha estado imparable en estos tres primeros partidos y sus estadísticas no engañan.

El jugador de los Warriors ha conectado un 68,2% en tiros de dos, 42,9% en triples, el 100% de sus tiros libres y que ha tenido como resultado 26,0 puntos de promedio. Y a esto le ha añadido 5,0 rebotes, 5,3 asistencias en 34,1 minutos.

Imparable en el bloqueo directo

La defensa de Memphis Grizzlies ha hecho un gran trabajo sobre Stephen Curry y Klay Thompson por su predilección por el juego sin balón. Sin embargo, los de Tennessee han tenido más trabas para ponerle freno a las acciones en las que Jordan Poole ha ejercido como manejador del bloqueo directo, el cual ha producido un altísimo dato de 1,00 puntos por posesión.

La rapidez de piernas del escolta y su gestión de los cambios de ritmo le han convertido en un factor diferencial en el ataque de los Warriors. Poole ha evolucionado tantísimo en tan poco tiempo que su inteligencia y comprensión táctica le ha permitido elegir incluso a qué rival quiere atacar en un bloqueo directo.