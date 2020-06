Jinetes panameños vuelven a la pista en Belmont Park

Las noticias eran abrumadoras y los cuerpos de las víctimas del virus incluso se acumulaban en las funerarias y los cementerios. Hasta este martes, los contagios superaban los 373 mil con más de 24 mil fallecidos, más del doble de cualquiera de los otros estados de EEUU, concentrando el 20% de los infectados de toda la nación y más del 22% de los decesos.

El cronograma que presentó la New York Racing Association (NYRA) en un primer momento pretendía regresar el 22 o el 29 de mayo, pero finalmente y tras el visto bueno del gobernador Andrew Cuomo, será el recinto de Elmont el que verá competencias este miércoles, y luego de 80 días, en una jornada que es catalogada como histórica.

"El primer día de la reunión de primavera en Belmont Park rara vez atrae tanta algarabía", indica Bloodhorse, apuntando que eso quedaba para la apertura en Saratoga, sin embargo, no cabe duda que este 2020 es muy distinto y por lo mismo "todo eso cambiará este 3 de junio".

"Hay una gran sensación de emoción. Es un momento de renacimiento y un tiempo para exhalar después de muchos días difíciles durante los último meses", dijo al mismo medio Joe Appelbaum, presidente de la New York Thoroughbred Horsemen´s Association.

A las 13.15 hora local (3:15 de Panamá), once caballos saldrán a la pista para animar un maiden claiming en 1.300 metros en la arena, en el que Vero Sun asoma con mayores probabilidades de triunfo según el morning line.

Serán un total de 10 competencias con el Beaugay (G.3) como prueba principal, unos 1.700 sobre el pasto reservado para hembras que tendrá a las titulares de Grupo 1 Rushing Fall (More Than Ready), ganadora del Breeders´ Cup Juvenile Fillies Turf (G.1), Coolmore Jenny Wiley Stakes (G.1) y Longines Just a Game Stakes (G.1), y Got Stormy (Get Stormy), titular del Matriarch Stakes (G.1) y el Fourstardave Handicap (G.1) en la pista.

Como en todo el mundo, la jornada se llevará a cabo sin espectadores, y cumpliendo todas las medidas sanitarias, ya que sólo llegarán al hipódromo los trabajadores esenciales, y todos deberán usar mascarillas, mantener el distanciamiento físico y se les tomará la temperatura. También habrá estaciones de desinfección, carteles informativos para dar a conocer los protocolos y se delimitarán las distancias en las zonas donde se podría congregar un mayor número de personas como la troya.

"Volvemos al corazón de las carreras, aquí mismo, en el estado de Nueva York", dicen las redes sociales de la NYRA.

La temporada se redujo a sólo seis semanas y tendrá 25 reuniones desde este miércoles hasta el 12 de julio y el gran atractivo, como siempre, será el Belmont Stakes (G.1), que este año y también debido a la pandemia, tuvo grandes cambios.

El Grupo 1 se transformó en la primera etapa de la Triple Corona de EEUU (siempre ha sido la tercera), se disputará el sábado 20 de junio, bajó de sus tradicionales 2.400 metros a 1.800 y la bolsa de premios se vio reducida en un tercio, ya que este año se entregará US$1.000.000, mientras que el 2019 se repartieron US$1.500.000.

Fuente: elturf.com