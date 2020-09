Jinetes panameños ganaron la mitad de las carreras programadas en Saratoga

Sáez se impuso en la primera carrera con el equino 'Lost in Rome' y en la séptima con la ejemplar 'Lem Me Have It'. Su máxima victoria en la jornada fue en el tercer evento cuando ganó el P.G. Johnson Stakes con la potranca 'Simply Ravishing'. Con esa actuación tuvo tres primeros lugares.

Lezcano logró dos victorias. En la quinta prueba ganó sobre los lomos de 'Mashnee Girl' y en la décima con 'My Sweet Wife'.

En el año 2020, en Estados Unidos, Sáez acumula 182 ganadores en 953 carreras iniciadas y Lezcano tiene 73 primeros puestos en 422 pruebas disputadas.