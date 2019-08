Japonesa Osaka avanza en la defensa de su título del US Open

La japonesa Naomi Osaka, número uno del mundo, derrotó a la rusa Anna Blinkova en primera ronda y dio un paso más para defender su título de US Open.

La japonesa selló un marcador de 6-4, 6-7 (5/7), 6-2.

La japonesa enfrentó algo de resistencia: comenzó abajo en el primer set 4-1, pero supo remontarlo y ganar, y después de perder el segundo metió el pie en el acelerador para hacerse con la victoria.

"Creo que nunca había estado tan nerviosa en mi vida, y jugó muy bien", dijo la primera sembrada, que enfrentará en la segunda ronda a la polaca Magda Linette.

"Llegué muy lenta y no encontraba mi ritmo, peleé as duro como pude y conseguí ganar. Uno quiere hacerlo bien después de ganar el año pasado, no quería definitivamente perder el tercer set", añadió.