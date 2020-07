Jacques Villeneuve tiene claro qué equipo debería apostar por Vettel

Me parece acertado el planteamiento que hace el ex corredor de F1, Jacques Villeneuve, colocando al piloto alemán Sebastián Vettel, como la mancuerna ideal de Verstappen para la campaña 2021.

Pero de eso a que se concrete este estrategia de negocio en las filas de Red Bull queda mucha agua por correr debajo del puente.

Ciertamente Albon no está al nivel de competencia y presión que sabe manejar Max Verstappen, el piloto estelar de Red Bull.

Lógicamente el volante que recién el 2019 llegó a la escudería de la bebida energizante no está acostumbrado a la presión que hay en F1, con tan sólo 12 carreras y muy pocos kilómetros de recorrido.

Y es ahí donde cobra fuerza el planteamiento que hace Villeneuve. Ahora bien, tomemos en cuenta que hasta ahora este chico ha respondido al único plan que le trazó Red Bull: sumar y sumar.

Por cierto no tuvo ningún problema en adaptarse a la escudería.

Albon ha estado puntuando en casi todas las carreras, pero simplemente esta estrategia no es cónsona con el hambre de triunfo que se le sale por los ojos a Verstappen. El piloto holandés necesitará de algo más para quitarse de encima la doble presión que significa tocarle el retrovisor al coche de Hamilton y no ver por su retrovisor el bólido de Bottas. Así de sencillo.

Argumento de Villeneuve:

Villeneuve asegurá que Newey fabrica coches que "están al límite" y sitúa por este motivo al alemán como la pareja ideal de Verstappen.

Los expertos en F1 han analizado muchos puntos en cuanto al futuro de Vettel.

El alemán ha reconocido conversaciones con Renault y Racing Point, aunque tampoco descartó un hipotético regreso a Red Bull ni una retirada temporal o definitiva.

Así pues sigue siendo una incertidumbre el futuro del alemán.

Uno de los últimos expertos en pronunciarse ha sido Jacques Villeneuve.

El campeón del mundo de 1997 cree que Albon no está a la altura de Red Bull y que Vettel podría adaptarse a la filosofía de Newey.

"Adrian Newey siempre hace coches que están en el límite. Puedes verlo claramente con la diferencia entre Max Verstappen y Alexander Albon. Vettel ha mostrado en el pasado que puede pilotar coches de Newey. Eso le hace el compañero de equipo perfecto para Verstappen. Red Bull tendría finalmente dos pilotos que puedan conducir al límite", ha asegurado el canadiense en declaraciones recogidas por Sky Italia.

Pese a que los rumores de Red Bull y Vettel son constantes, Christian Horner, preguntado por Sky, descartó por completo su vuelta: "Es un 'no' definitivo, me temo. Creo que Sebastian es consciente de ello, es muy consciente. No es normal que un cuatro veces campeón del mundo esté sin plaza a estas alturas del año".

Para el director de Red Bull, el piloto de Ferrari sólo tiene dos alternativas: “Racing Point o un año fuera y volver a ver las opciones dentro de un año".

Así, Jacques Villeneuve tiene claro qué equipo debería apostar por el alemán de cara a 2021.

¡ Amanecerá y veremos!