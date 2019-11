El Ironman de Kona fue más que una competencia para Cristina Mata

El esfuerzo que demanda hacer un recorrido de más de 10 horas a nado, en bicicleta y corriendo, es desgastante, al punto que el solo hecho de llegar a la meta es un logro en sí mismo.

"Fui con muchas expectativas", comentó Mata en entrevista a TVN Media. "Pasan muchas cosas en la carrera y llega el momento en que te das cuenta que es difícil".

La triatleta manifestó que se sintió satisfecha de haber cruzado la meta en la categoría de 30 a 34 años de edad, rama femenina, en la que culminó en el puesto 32 con un tiempo total de 11 horas con nueve segundos.

"Fui muy preparada y cinco días antes de la carrera me relajé un poco. Creo que hay ciertos puntos que debo ajustar para una próxima carrera", indicó. "Quizás antes me hubiese cuestionado ¿por qué no lo logré?, pero ahora lo tomo con más sabiduría y sé que de esto se puede sacar una buena experiencia".

No es la primera vez que ella viaja a Kona para participar en esa prueba. Cuando compitió anteriormente, lo hizo siendo una mujer soltera y sin hijos. Ahora volvió a participar, con una familia a su lado que la apoya, por lo que la perspectiva fue diferente.

"Por primera vez llevaba a mis hijos y mi esposo", puntualizó. "Ellos ahora son mi motor".

Mata tiene una trayectoria de 10 años y en seis de ellos ha competido en eventos de Ironman. Este año formó parte de un grupo de cinco competidores en el que también estaban Carolina Dementiev, Daniel Brostella, Pedro Cordovez y Ronán Pavoni.

"Que un país pequeño como Panamá lleve a cinco competidores es algo importante", manifestó.

La abogada de profesión se encuentra en un periodo de descanso tras la prueba en Kona, pero expresó que está lista para competir en un último evento antes de que termine el año 2019.

"Siento que tengo un 'fósforo' más por quemar este año", indicó. "Espero competir el 24 de noviembre en el Ironman de Cozumel (México)."