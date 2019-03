Irlanda vence a Francia y conserva opciones en el Seis Naciones

El XV del Trébol, vigente campeón del Torneo, se jugará en la última jornada en Cardiff la posibilidad de revalidar su corona.

Los galos, que habían levantado la cabeza contra Escocia (27-10) después del naufragio de Twickenham, salvaron el honor en los últimos minutos en Dublín, anotando dos tries (77 y 80+2), después de ir perdiendo 19-0 al descanso..

El sábado acudirán a Italia para finalizar su camino tortuoso en esta edición del Seis Naciones.

Un mes después de haber sufrido su derrota más amplia ante Inglaterra desde el final de la II Guerra Mundial, los galos estuvieron cerca de encajar la mayor derrota de su historia ante Irlanda (24 a 0 en Dublín en... 1913).

El equipo de Jacques Brunel estuvo incluso a punto de finalizar un partido del Torneo con su casillero a cero por primera vez desde... 1990 (21 a 0 en Escocia).

Best (3), Sexton (30), Conan (36), y Earls (56) firmaron los cuatro tries locales, con otras tres conversiones a pies de Sexton (3, 30, 56), mientras que para Francia maquillaron el resultado los dos postreros tries de Huget (78) y Chat (80e+2), y sendas transformaciones de Serin (77, 80+2).

Para que los irlandeses conquisten el título deberán superar a Gales en Cardiff y esperar el resultado de Inglaterra ante Escocia.