Investigan aparición de una soga en garaje de único piloto negro de NASCAR

La noche del domingo, NASCAR dijo que se había hallado una soga en el garaje del piloto Darrell 'Bubba' Wallace, quien, menos de dos semanas atrás, había sido clave para convencer a la NASCAR de que prohibiera la bandera confederada en sus circuitos e instalaciones.

"Estamos enojados e indignados y no podemos enunciar más firmemente cuan seriamente nos tomamos este acto atroz", dijo NASCAR en un comunicado. "Lanzamos una inmediata investigación y haremos todo lo que se pueda para identificar a la persona responsable y eliminarla del deporte".

"No hay lugar para el racismo en NASCAR", subrayó la organización.

En la mañana del lunes, el fiscal estatal informó que junto al FBI están "revisando la situación en torno a la soga que se encontró en el garaje de Bubba Wallace para determinar si hay violaciones de la ley federal".

"Independientemente de que se puedan presentar cargos federales, este tipo de acción no tiene cabida en nuestra sociedad", recalcó en un comunicado Jay E. Town, fiscal general para el Distrito Norte de Alabama.

Wallace, de 26 años, fue uno de los muchos deportistas estadounidenses que se manifestaron contra el crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis el 25 de mayo, que desencadenó la mayor ola de protestas contra el racismo en el país de las últimas décadas.

"El despreciable acto de racismo y odio de hoy me deja increíblemente triste y sirve como un doloroso recordatorio de lo mucho que nos queda por recorrer como sociedad y de lo persistentes que debemos ser en la lucha contra el racismo", dijo Wallace la noche del domingo en un mensaje en Twitter.

A principios de mes, en medio del clima de indignación nacional por el crimen de Floyd, Wallace abogó enérgicamente ante la NASCAR para que prohibiera en sus instalaciones la bandera confederada, asociada por muchos con el racismo y la esclavitud en Estados Unidos, lo cual fue decretado por la competición el 10 de junio.

"Durante las últimas semanas, me he visto abrumado por el apoyo de la gente de la industria de NASCAR, incluyendo a otros pilotos y miembros del equipo", dijo Wallace. "Juntos, nuestro deporte se ha comprometido a impulsar un cambio real y a defender una comunidad que acepte y acoja a todos".

"Nada es más importante y no nos disuadirán las acciones reprobables de los que buscan difundir el odio (...) Esto no me doblegará, no me rendiré ni me echaré atrás. Seguiré defendiendo con orgullo lo que creo", recalcó el piloto.

En las últimas semanas Wallace ha lucido en su auto varios elementos de apoyo a las protestas contra el racismo como el lema "Black Lives Matter" (La vida de las personas negras importa).

Apoyo de deportistas

Wallace, del equipo Richard Petty Motorsports, debía competir el domingo en la prueba GEICO 500 en el circuito Superspeedway de Talladega, Alabama (sureste de Estados Unidos), pero la carrera fue suspendida hasta este lunes por problemas climatológicos.

La GEICO 500 es la segunda prueba de la NASCAR que se celebrará con aficionados en las gradas desde que la competición reanudó las actividades a mediados de mayo, tras dos meses de parón por el coronavirus.

El 14 de junio, un millar de espectadores pudieron presenciar en las tribunas las 400 Millas de Miami.

La carrera de Alabama se consideraba el primer gran desafío para la prohibición de la bandera confederada, que hasta ahora ha sido un elemento habitual en los circuitos de la NASCAR particularmente en el sur del país.

Está previsto que hasta cinco mil personas puedan presenciar la prueba en el circuito de Talladega. Poco antes de la suspensión de la prueba por la lluvia, una avioneta voló sobre el autódromo desplegando una bandera confederada.

El mundo deportivo estadounidense ha apoyado el movimiento contra la desigualdad racial y la brutalidad policial contra los afroamericanos a raíz del crimen de George Floyd.

Numerosos deportistas manifestaron su apoyo a Wallace en las últimas horas, incluida la superestrella de la NBA LeBron James.

¡Enfermizo! ¡Bubba Wallace, mi hermano! ¡Sabes que no estás solo! Estoy aquí contigo al igual que cualquier otro atleta", escribió en Twitter el alero de Los Angeles Lakers. "Solo quiero seguir diciendo lo orgulloso que estoy de ti por seguir adoptando una posición para el cambio aquí en Estados Unidos y en los deportes".