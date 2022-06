Flamante campeona de Roland Garros, la polaca de 21 años derrotó a la croata Jana Fett, surgida de la fase clasificatoria, por 6-0 y 6-3 en una hora y 14 minutos de partido en la pista Central del All England Club londinense.

