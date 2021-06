Hillary Heron: "La gimnasia ha sido casi todo en mi vida"

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Hillary Heron continúa cosechando logros en una disciplina atan difícil como la gimnasia, desde 1980 no había registro de una medalla para Panamá a nivel Panamericano en gimnasia artística.

Hillary Heron consiguió una medalla de bronce para Panamá en el Panamericano de Adultos de Gimnasia Artística realizado del 4 al 6 de junio 2021 en Rio de Janeiro, Brasil.

Para Heron, fue una alegría inmensa; "Iba con el objetivo de cero caídas y disfrutar la competencia ya que era la primera después de la pandemia, todo el esfuerzo valió la pena y se dio, cuando anunciaron los resultados yo no sabía que había quedado de tercera y cuando me contaron fue un momento muy feliz".

Hillary muy contenta destaca que "La gimnasia ha sido casi todo en mi vida, desde que tengo memoria he hecho gimnasia y me ha encantado y no se me va, cada vez la amo más y la verdad que todos los sacrificios valen la pena, me paraba a las seis de la mañana y tenía que ir a la escuela a las siete y media, salía a las dos y quince y a las tres ya estaba en el gimnasio hasta las ocho, ocho y media".

El apoyo de los padres de Hillary ha sido incondicional, como nos comenta su madre Yaroslavi de Heron:

"Para nosotros, es incondicional, primero, sin ningún deseo de medallas ni nada, entramos en esta disciplina sin conocerla, ella viendo las olimpiadas dijo yo quiero hacer gimnasia y ahí nos pusimos nosotros a buscarle un club y poco a poco las cosas se fueron dando".

La fortaleza de Hillary Heron son salto y piso, en estos momentos Hillary está iniciando los ciclos de los Juegos Olímpicos de París 2024.

(Con información de David Peña)