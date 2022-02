La ceremonia de apertura, alegre y colorida, contó con la mano maestra del prestigioso realizador Zhang Yimou y tuvo lugar en el célebre estadio 'Nido de Pájaro', el mismo lugar que fue el recinto principal de los Juegos de 2008.

El pebetero, en forma de copo de nieve, mantendrá la llama olímpica encendida hasta la clausura del 20 de febrero.

Fueron dos jóvenes deportistas chinos clasificados para estos Juegos, la esquiadora de fondo Dinigeer Yilamujiang (nacida hace 20 años en la región autónoma uigur de Xinjiang) y el especialista de combinada nórdica Zhao Jiawen (21 años), los últimos portadores de la llama.

El ambiente se 'calentó' en el final de la ceremonia, sobre todo en el momento de la aparición de los deportistas del país anfitrión ante unas gradas llenas apenas en un 40% por las medidas de prevención contra la pandemia del covid-19.

🔥✨The Olympic flame has been lit inside the beautiful snowflake at the Beijing 2022 Olympic Winter Games #OpeningCeremony.💓💪Such an innovative and inspiring moment to see!#Beijing2022#Olympics#OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture📸: GettyImages pic.twitter.com/L1zhAB1BOw