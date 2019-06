Hamilton, sancionado con tres puestos, saldrá quinto en Austria

Por lo tanto, Hamilton partirá desde el quinto puesto el domingo, por detrás del 'poleman' monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el holandés Max Verstappen (Red Bull), su compañero finlandés Valtteri Bottas y su compatriota Lando Norris (McLaren).

Ironía del destino, Raikkonen saldrá a su lado en el sexto puesto.

Luego de haber revisado las imágenes del incidente ocurrido en la curva 3 durante la primera parte de los ensayos clasificatorios (Q1), y de haber escuchado a los dos pilotos y a sus escuderías, los comisarios de carrera estimaron que "aunque el coche 44 (el de Hamilton) trató de apartarse cuando se dio cuenta de que el coche 7 (de Raikkonen) llegaba en una vuelta rápida, no fue suficiente para evitar perjudicar al coche 7, que tuvo que abandonar su vuelta".

"Solté los frenos para ir recto y apartarme de su camino porque yo no quería que nos encontrásemos en la curva", explicó Hamilton ante la prensa. "No creo haberlo perjudicado en la curva, pero creo que probablemente se sorprendió. Yo no estaba al tanto de la llegada de ese vehículo".

AFP.