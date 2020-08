Hamilton quiere seguir en Mercedes pero no tiene prisa por renovar

"Claramente, no me parece el mejor momento para sentarse y hablar de un nuevo contrato", declaró este jueves a los periodistas, antes del Gran Premio del 70 Aniversario de la F1, que tiene lugar este fin de semana en Silverstone.

"Cuando piensas en el número de personas que ha perdido su empleo y que está en el paro, sentarse para hablar de un gran contrato no me parece lo más urgente en este momento", añadió.

Su contrato actual finaliza al término del año.

"Pero quiero continuar con el equipo y no supondrá un gran esfuerzo sentarse para hacerlo. Es smplemente que por ahora no me siento cómodo haciendo eso. Así que vamos a esperar un poco. Estoy seguro de que lo haremos, no estoy estresado", subrayó el seis veces campeón mundial.

Su compañero finlandés, Valtteri Bottas, renovó "al menos" un año con Mercedes este jueves.

Hamilton, de 35 años, ha ganado tres de las cuatro carreras disputadas en lo que va de temporada. Es líder del Mundial de F1, con 30 puntos de ventaja sobre Bottas, segundo.