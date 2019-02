Hamilton: "Por el momento no me preocupo por nada"

"Ferrari está muy, muy fuerte en este momento. Como se ha visto, también están acumulando mucho kilometraje y parece que tienen un mejor paquete que el año pasado, lo que significa que va a ser un reto aún mayor para nosotros este año", dijo el campeón los dos últimos años.

Hamilton cree que "Ferrari siempre se ve particularmente fuerte, como ya se vio durante los últimos años. Así que era de esperar". "Nosotros sólo estamos haciendo nuestro trabajo y tratando de entender", señaló.

"Por el momento, no me preocupo por nada. Sólo trato de concentrarme en nuestro trabajo. No sé lo que hace el resto... Hay diferentes cargas de combustible. Llevo mucho tiempo en este negocio, así que sé cómo se desarrollan las dos semanas de test", precisó el británico.

"No es momento de centrarnos en los demás. Dejamos que los demás hagan lo suyo y nosotros nos centramos en asegurarnos de que nuestros procesos son mejores que nunca, que estamos analizando los datos mejor que nunca. Eso es en lo que estamos tratando de centrarnos, en asegurarnos de que cumplimos con nuestros planes", insistió.

"Ahora mismo estamos compitiendo contra nosotros mismos como equipo. Estamos tratando de elevar el listón en todas las áreas. Todos los ingenieros de la fábrica están subiendo el listón. Ha sido impresionante ver el ambiente dentro del equipo después de todos estos años de éxitos", comentó.

"He oído de los chicos que probablemente fue ha sido el más difícil (invierno), con el cambio de reglas una vez más. Pero si alguien puede hacerlo, realmente creo que son mis hombres. Somos el único equipo que ha ganado un campeonato en una situación de cruce de reglas", concluyó Lewis Hamilton.