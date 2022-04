Por Víctor Sánchez Santander



El siete veces campeón de la Fórmula 1 rompe el silencio antes los medios, luego de un comienzo totalmente inesperado con un tercer lugar en la carrera inaugural en el GP de Bahréin.

En cualquier caso, los Test de Pretemporada se utilizan únicamente esos días para presentar los monoplazas al público y probar diversos aspectos técnicos, no para marcar el mejor tiempo.

Oficialmente en la primera carrera en Bahréin se pudo ver el verdadero problema de la escudería 7 veces campeona, cuando presentaron un diseño diferente a las de las demás escuderías, una puesta punto que apunta a todo al chasis del W13 que no desbloquea su potencial y el brutal rebote a altas velocidades impide que rinda, ni despacio ni de prisa.

"No hay mucho que podamos hacer, tenemos que pilotar en la forma que podamos. Es algo frustrante, pues intentas apretar y acercarte a los mejores, e incluso cuando haces una vuelta buena, estás a un segundo y dos décimas del primero. Es complicado y nada que podamos cambiar en el coche marcaría la diferencia", ha comentado Hamilton, tras los entrenamientos libres del GP de Australia, en declaraciones que publica el portal web Rece Fans”, señaló Lewis Hamilton

Hamilton terminó séptimo en la FP1 a 1.2 segundos del mejor tiempo, mientras que solo pudo ser 13º en la segunda sesión, a 1.5s de Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo de la FP2. En el Gran Premio de Australia.

Hamilton asegura que es frustrante acabar a más de un segundo del mejor clasificado con una vuelta buena. El británico no se ha metido ni entre los diez primeros en los Libres 2 y sostiene que todos los cambios que han realizado de una sesión a otra parecen no haber funcionado. En este momento el W13 es un coche complicado.

Toto Wolff reconoce que no habrá una solución inmediata y por lo tanto milagrosa para mercedesAMGF1 este fin de semana en el PG de Australia, tras el bajo ritmo que ha demostrado en w13 en las dos primeras carreras.

Por otro lado, su compañero de equipo Russel " El porpoising nos ha afectado mucho, cuando he llegado a la curva nueve ha sido lo más severo que he experimentado. Es algo con lo que tenemos que lidiar en este momento, pues es la forma en la que podemos ir más rápido, o quizá no lo sea. Necesitamos analizar en profundidad los datos y entender mejor el coche".