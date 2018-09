Lewis Hamilton se divierte en Sochi

La primera jornada de entrenamientos en Rusia presentó a Lewis Hamilton y a Valtteri Bottas como los principales candidatos al triunfo, con un crono de 1:33.385 y 1:33.584 en sus mejores giros.

El alemán Sebastian Vettel, todavía aspirante al título, se quedó a 0.543 segundos del inglés, con quien compite por igualar las cinco coronas del argentino Juan Manuel Fangio.

'Seb' se asentó en el primer lugar en los Libres 1, pero su dominio fue relativo. Entonces Hamilton y Bottas no montaron los neumáticos hiperblandos. Sí lo hicieron en el turno vespertino para pasar a encabezar la clasificación con una amplia ventaja sobre los Red Bull del holandés Max Verstappen (+0.442) y del australiano Daniel Ricciardo (+0.459), tercero y cuarto.

Los cambios de múltiples elementos del motor de sus monoplazas se tradujeron en un gran ritmo, aunque eso les acarreará una fuerte penalización. Verstappen y Ricciardo caerán a la parte trasera de la parrilla de salida de la carrera del domingo, al igual que el español Fernando Alonso (McLaren), el francés Pierre Gasly y el neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso), por el mismo motivo.

Eso reducirá, presumiblemente, la batalla por la victoria a Mercedes y Ferrari, rivales por los títulos de constructores y pilotos. En el ránking por equipos, la distancia es de 37 puntos a favor de las flechas plateadas. En la clasificación individual, Lewis Hamilton posee un margen de 40 puntos sobre Sebastian Vettel con seis carreras por disputarse.

Rusia, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabi dictarán sentencia mientras las fábricas empiezan a configurar sus formaciones titulares para 2019. Haas confirmó este viernes que el francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen continuarán en la escudería la próxima temporada, por lo que solo quedan seis asientos por ocupar: los de Toro Rosso, Williams y Force India.

En la rueda de prensa de ingenieros, Otmar Szafnauer explicó que en Force India no ven "la necesidad de acelerar las cosas" aunque apuntó que "muy pronto" comunicarán el nombre de sus dos pilotos.

Esta temporada sus titulares son el francés Esteban Ocon y el mexicano Sergio Pérez, protagonistas de un choque en el pasado Gran Premio de Singapur.

"Fue un incidente desafortunado. Hablamos con ellos y va a haber un protocolo para las próximas carreras. Se debieron olvidar, así que le recordamos que hay que darse espacio, incluso en la primera vuelta", remarcó el jefe de equipo de Force India.

Ajeno a las confirmaciones de las escuderías permanece el español Fernando Alonso. Al término de esta temporada, el dos veces campeón del mundo dejará la Fórmula Uno para encontrar nuevas ilusiones en otras competiciones.

"Veremos qué hago. Estoy trabajando en un plan y un calendario con más de tres carreras. Hay cosas que todavía tengo que considerar. Hay otras categorías que pueden darme algunos retos increíbles. Al mismo tiempo, necesito considerar esos retos. No soy Superman. Hay cosas que tal vez son muy atractivas, pero no voy a poder competir en ellas porque hay categorías que no se adaptan a mis habilidades o estilo de conducción. Correré más de tres carreras, pero hasta que todo se confirme, simplemente estoy evaluándolo junto con el equipo", reconoció Alonso en declaraciones que recoge el medio especializado Motorsport.

