De cara al Gran Premio de México que se realiza el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, Lewis Hamilton rechazó tener la idea de provocar un toque para perjudicar a Verstappen.

"Estoy aquí para ganar de la manera correcta y eso es gracias a la habilidad, la determinación y el trabajo duro", dijo Hamilton este jueves en conferencia de prensa.

En una cerrada contienda por el campeonato de pilotos, Verstappen lidera la clasificación con 287,5 puntos, seguido por Hamilton con 275,5 puntos.

Ante este reñido escenario, Toto Wolff, director de la escudería Mercedes, declaró días atrás para el diario británido Daily Mail que entre Verstappen y Hamilton podrían darse episodios similares a los que hubo en la rivalidad entre Ayrton Senna y Alain Prost.

En las ediciones de 1989 y 1990 del Gran Premio de Japón, Senna chocó deliberadamente con Prost para influir en la lucha por el campeonato.

Hamilton, siete veces campeón de la máxima categoría del automovilismo profesional, subrayó: "nunca hemos ganado un campeonato de esa manera y nunca querría hacerlo".

El piloto de la escudería de las flechas plateadas, confió en que Verstappen seguirá compitiendo de manera leal en la búsqueda de coronarse por primera vez en la Fórmula 1 y desbancar al multilaureado británico.

"Si vas a perderlo, también lo perderás de la manera correcta, con dignidad y sabiendo que lo estás dando todo y has hecho las cosas de la manera correcta y has trabajado tan duro como has podido", puntualizó Hamilton.