Por AFP



El piloto británico Lewis Hamilton reconoció el jueves las dificultades que le aguardan para alcanzar al líder del Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, en las seis carreras finales de la temporada, comenzando por el Gran Premio de Estados Unidos del fin de semana.

Hamilton, que aspira a su octavo título de Fórmula 1, está necesitado de un triunfo el domingo en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), uno de sus recorridos favoritos donde ha ganado en cinco ocasiones.

"Es increíble volver aquí", dijo Hamilton. "Es un lugar de grandes, grandes recuerdos para mí. Es un país tan grande y tener una sola carrera aquí seguro que no es suficiente".

El piloto de Mercedes se encuentra seis puntos por detrás en la clasificación del neerlandés Verstappen, del equipo Red Bull, pero asegura que su mente únicamente se centra en la siguiente prueba.

"Es importante ganar todas las carreras de alguna manera, maximizando nuestros puntos. Ese es nuestro objetivo en estas próximas seis carreras y va a ser increíblemente difícil", reconoció Hamilton.

"Habrá momentos en los que quizás podamos superarles (a Red Bull)", señaló, "Creo que va a estar ajustado. Pueden pasar muchas cosas en estas seis carreras, así que tomamos una carrera a la vez y damos todo lo que tenemos".

Hamilton y Mercedes han dominado el Gran Premio de Estados Unidos desde su carrera inaugural en 2012, acumulando cinco triunfos y siete podios.

El británico consideró que esta carrera ha crecido en relevancia en los últimos años y que la Fórmula 1 se ha establecido como un deporte importante en Estados Unidos.

"Desde el principio ya sabíamos que había un enorme potencial aquí", dijo. "Mi primera carrera en Estados Unidos fue en 2007, pero ya había asistido a una carrera de la NASCAR, a un partido de la NFL y a uno de la NBA. He visto cómo es: aquí están locos por los deportes. Y nunca hay suficientes deportes".

"Por supuesto, en los últimos dos años ha sido el aumento más pronunciado. Cada vez más gente habla de ello y cada vez más gente se compromete", se felicitó.

- Relación con Verstappen -

Preguntado por su relación personal con su rival por el título, Max Verstappen, Hamilton señaló que no ha cambiado desde el año pasado, a pesar de la intensidad de su batalla por el campeonato.

"Realmente no hay mucho que decir", dijo. "Tenemos una comunicación limitada. Algunos de los pilotos pasan más tiempo juntos que otros".

"No diría que me relaciono especialmente con nadie aquí, así que, como el año pasado, solo nos veíamos en la pista y nos saludábamos", explicó. "Este año haremos lo mismo. No es diferente este año para mí personalmente".

En su turno ante los medios, Verstappen confió en que el regreso del jefe técnico de Red Bull, Adrian Newey, pueda ayudarles a superar a sus rivales de Mercedes, superiores en las últimas dos carreras.

"Han hecho una jugada, pero no podemos hacer nada al respecto y tenemos que centrarnos en nosotros mismos", afirmó.

Newey, considerado uno de los mejores diseñadores de autos de carreras, estuvo ausente durante tres meses tras sufrir un accidente de bicicleta mientras estaba de vacaciones en Croacia.

El británico reapareció en Turquía, donde Valtteri Bottas (Mercedes) consiguió su primera victoria de la temporada.

"Es un esfuerzo de equipo, por supuesto, pero fue bueno verlo de vuelta en Turquía y estoy deseando ver lo que podemos hacer ahora en las próximas semanas", dijo Verstappen.

El neerlandés, que persigue su primer campeonato a los 24 años, también ironizó sobre una nueva encuesta mundial de aficionados que lo declaró como el piloto más popular.

"Mi objetivo está cumplido: ¡puedo retirarme!", bromeó Verstappen.