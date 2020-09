"Hace demasiado frío", señala Halep antes de comenzar Roland Garros

"Está muy bien regresar a París. Me gusta este torneo. Me gusta este sitio, pero hace demasiado frío, para ser honesta. Espero acostumbrarme a estas condiciones", declaró por videoconferencia la campeona de la edición de 2018.

La número 2 mundial, primera favorita por la ausencia de la australiana Ashleigh Barty (N.1), vencedora en 2019, tampoco contará con la competencia de la número 3, la japonesa Naomi Osaka, lesionada, que acaba de ganar el US Open.

Chocolate trophies, how come nobody thought about this before? 🏆🍫Would love to see a Romanian brand sponsoring the biggest tennis tournaments 🙏 pic.twitter.com/ITkPTLyBI1