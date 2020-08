Cuatro Grandes Premios en Turquía, Baréin y Abu Dabi pondrán fin a la temporada de F1

"Podemos confirmar que algunas carreras estarán abiertas a un número limitado de aficionados", precisó asimismo el promotor de la F1 en un comunicado.

Sochi, que albergará el GP de Rusia el 27 de septiembre, y Portimao, para el GP de Portugal el 25 de octubre, manifestaron su voluntad de recibir al público, mientras que la temporada discurre por el momento a puerta cerrada.

Este añadido eleva a 17 el número de carreras en el calendario, por las 22 inicialmente programadas.

China se une por su parte a la nómina de pruebas anuladas, anunció asimismo la F1. Sólo Vietnam, que debía albergar en abril su primer GP, está aplazado 'sine die'.

