Por TVMAX



Emily Santos tiene una carrera corta en la natación. No obstante ha conseguido logros importantes que le constituyen en una de las figuras jóvenes de ese deporte en Panamá.

"Bonito todo lo que me ha dado la natación, y creo que es gran parte de la razón por la cual lo amo tanto", manifestó Santos cuya especialidad es el estilo pecho. "Todas las experiencias y las personas que he conocido, gracias a la natación, me motiva a seguir amando este deporte".

La nadadora de 16 años de edad, obtuvo una medalla de oro y dos de plata en las pruebas de 200, 100 y 50 metros pecho de los Juegos Suramericanos Juveniles que se realizaron este año en Rosario, Argentina. Además fue la segunda atleta panameña más joven en participar en unos Juegos Olímpicos al competir en la cita que se llevó a cabo el año pasado en Tokio, Japón.

"Me sorprende tanto todo lo que he podido lograr. Me pone muy feliz y me emociona poder contar mis experiencias a mucha gente", agregó.

Santos compitió recientemente en el Mundial de Natación Budapest 2022. Ahora está en Panamá donde se prepara para competir en los XIX Juegos Bolivarianos que se realizan en Valledupar, Colombia.

"Estoy muy emocionada, son mis primeros Juegos Bolivarianos y quiero hacer mi mejor presentación. Siempre pienso así cada vez que voy a competir. De vez en cuando pasa, de vez en cuando no, pero voy muy motivada", agregó.

La nadadora que inició su carrera a los 11 años de edad, bajo las órdenes del Club Delfines Azules, se ha establecido en Estados Unidos donde entrena. Es motivo de orgullo para familiares y amigos quienes la respaldan en su meta a mediano plazo que es clasificar a los Juegos Olímpicos París-2024.